¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 29 de diciembre?

29 de Diciembre del 2017, hace 01 año

LA BVL SUBE 27% EN EL 2017 POR UNA FUERTE ALZA DEL COBRE

Bolsa de Valores de Lima seguiría al alza en el 2018, pues continuará importante demanda del metal rojo en China. La tendencia alcista de la bolsa local, que se inició en el 2016, se consolidó este año por el favorable contexto internacional -el precio del cobre subió 30.4% y del zinc 28%-, y por las alentadoras perspectivas económicas del país.



29 de Diciembre del 2008, hace 10 años

BANCA YA HABLA DE REFINANCIAR LAS DEUDAS

Citibank recomienda a las empresas no esperar vencimientos de los préstamos para alargar pasivos. Propone retrasar pago de dividendos y vender activos innecesarios para afrontar crisis mundial. Banco de Comercio plantea no otorgar créditos a personas sin tener garantías. El Citibank recomienda, ante un escenario internacional volátil, adelantarse y que los gerentes financieros de las empresas no manejen niveles mínimos de liquidez.

29 de Diciembre del 2003, hace 15 años

FERRERO ACLARA AL MEF: SI SE INICIARA REFORMA DEL ESTADO

Rectifica opinión del ministro de Economía sobre que no se podía ejecutar dicha reforma en el corto plazo. Perú Posible advierte al MEF que más que recursos se necesita voluntad política.

29 de Diciembre de 1998, hace 20 años

OTORGAN AMNISTIA A PERSONAS CON JUICIOS TRIBUTARIOS

Hasta el 31 de marzo de 1999 podrán solicitar archivamiento de sus procesos penales aquellos contribuyentes que no tengan acusación del fiscal superior, siempre y cuando paguen sus deudas pendientes.