¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 28 de mayo?

28 de mayo de 1994, hace 25 años

RICARDO BELMONT SERA CANDIDATO PRESIDENCIAL EN ELECCIONES DE 1995

Alcalde de Lima afirmó que aún no ha definido su plancha presidencial y que entrará en campaña sólo cuando las reglas estén claras.



28 de mayo de 1999, hace 20 años

CASTAÑEDA: PROXIMO GOBIERNO DEBE RENEGOCIAR ACUERDO CON FMI

Por su parte, Somos Perú vaticinó que Fujimori no incluirá ninguna propuesta en la Carta de Intención "así venga del Papa". MEF emitirá informe sobre sugerencias recibidas.

28 de mayo del 2004, hace 15 años

PPK: ITF YA MUESTRA UNA MASIVA EVASION TRIBUTARIA

Revela que sólo en abril se ha detectado a 1,500 personas sin RUC que mueven más de un millón de soles mensuales cada una en sus cuentas bancarias. No descarta rebaja del ISC a la cerveza.

28 de mayo del 2009, hace 10 años

EN ALERTA ROJA EL ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL

Osinergmin advierte que el Gobierno no está desarrollando acciones para garantizar el suministro en el mediano plazo. Hay riesgo de que se eleven los costos de generación eléctrica por el mayor uso de los combustibles más caros. Futuras demandas de gas por la industria y otros sectores no podrían atenderse. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) advirtió lo que se viene señalando en los últimos meses: el peligro de desabastecimiento de gas. Para algunos especialistas, si no se resuelven los problemas, por lo menos 300 empresas industriales se quedarían sin completar sus planes para usar el gas en sus procesos productivos.

28 de mayo del 2014, hace 5 años

INDEPENDIENTES APORTARÁN A AFP SÍ O SÍ EN AGOSTO

Se aplicará a todos los nacidos después del 1 de agosto de 1973 que ganen más de S/. 750. Proceso será reactivado once meses después de su interrupción. "La jubilación hay que empezarla cuando uno es joven", afirma el jefe de la SBS.