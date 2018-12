¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 27 de diciembre?

27 de Diciembre del 2017, hace 01 año

DESDE EL 2018 EMPRESAS DEBERÁN IMPLEMENTAR MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN

Si no tienen un adecuado sistema de prevención, las compañías podrían recibir sanciones administrativas e incluso llegar a ser disueltas. La SMV será la encargada de evaluar la implementación y el funcionamiento de los modelos de prevención de la corrupción en todas las empresas del país, estén o no reguladas por la institución.



27 de Diciembre del 2013, hace 05 años

EN COMAS SE DIO LA MAYOR ALZA DEL METRO CUADRADO PARA VIVIENDA

Este año se observó una gran dispersión de precios en los distritos de Lima. El año pasado los precios del metro cuadrado subieron 26%, en promedio. En el 2013 el aumento fue de 12%. El interés por adquirir se trasladó del rango de entre US$ 40 mil y US$ 80 mil, a un rango que va de US$ 80 mil a US$ 150 mil.

27 de Diciembre de 1998, hace 20 años

JOY WAY: PAROS NO MODIFICARAN PROYECTO DE LEY DE LA AMAZONIA

Presidente del Congreso denunció que tras las protestas “existen agitadores que recolectan firmas para inscribir a diversos partidos políticos ante el JNE”.