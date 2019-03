¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 26 de marzo?

26 de marzo de 1999, hace 20 años

FLEXIBILIZARIAN CONDICIONES DEL PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDAS

Presidente de Cofide señaló que objetivo es beneficiar a un mayor número de empresas. Hoy directorio aprobará segundo tramo de plan de alivio financiero. Tres bancos solicitaron canjear cartera de créditos por bonos del Tesoro



26 de marzo del 2004, hace 15 años

MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR PIDE CUMPLIR REBAJA DEL IGV

Espera que PPK lo haga tal como se prometió. Sostuvo que no defiende más impuestos pues no es bueno para nadie. Ministro de Producción invoca a empresarios a que comprendan que no se puede disminuir IGV

26 de marzo del 2009, hace 10 años

CAÍDA DE PRECIOS DE VIVIENDAS ESTÁ LLEGANDO A SU FIN

Capeco estima que ya no se continuarán abaratando los materiales de construcción. Demanda en el programa Mivivienda sigue al alza, aunque ha disminuido oferta. Constructores mantienen proyección de crecimiento de 12% para el sector este año. La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) considera que es el momento de adquirir inmuebles nuevos, aunque algunos analistas señalan que las empresas del sector buscan incentivar las compras, dado que hay pendiente de vender un importante stock.

26 de marzo del 2014, hace 05 años

PRECIOS EN BODEGAS SUBEN MÁS QUE EN LOS SUPERMERCADOS

Ahora las bodegas han dejado de ser un lugar de compra de productos para cocinar y se han convertido en tiendas para las cosas de urgencia que sacan de apuros al consumidor. Las bodegas ya no enfocan su estrategia de venta en precios baratos, reveló Rolando Arellano, director de Arellano Marketing. Asimismo, se están convirtiendo en la despensa de la nueva clase media que vive en departamentos pequeños. Se estima que este año la venta promedio por persona se duplique, alcanzando los 20 soles. En Lima hay 70 mil bodegas.