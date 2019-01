¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 26 de enero?

26 de enero de 1994, hace 25 años

MANRIQUE SE COMPROMETE A DEVOLVER US$ 51.5 MILLONES

En carta enviada a la SBS ofrece pagar US$ 1.5 millones entre el 28 de enero y 6 de febrero; a partir del 7 de febrero US$ 50 millones.



26 de enero de 1999, hace 20 años

Empresarios sostienen: JOY WAY DEBE ANUNCIAR CRONOGRAMA DE REDUCCION DE SOBRECOSTOS

Esperan que en su presentación ante el Congreso el ministro de Economía precise una estrategia integral para afrontar los efectos de la crisis internacional y medidas para reactivar la economía.

26 de enero del 2004, hace 15 años

HOY EVALUAN EN CONGRESO CONSTITUCIONALIDAD DEL ITF

Comisión de Constitución priorizará informe que se pronuncia por derogatoria. TC tiene 80 días hábiles para resolver demanda. ITF sería una de las causas de caída de depósitos en S/. 1,000 mlls

26 de enero del 2009, hace 10 años

MEF ELABORA PLAN PARA ACELERAR LA INVERSIÓN PÚBLICA

Carranza se ha comprometido a presentar paquete para agilizar trámites. Ministro de Transportes realiza seguimiento personal a 98 proyectos. Podría haber cambios en la Ley de Asociaciones Público Privadas - APP. "Soy el mismo ministro Carranza bajo otras circunstancias", expresó el titular del MEF en el último Consejo de Ministros. El ministro de Transportes considera que se debe avanzar, a la vez, en la ejecución del Presupuesto 2009 y en la implementación del Plan Anticrisis.