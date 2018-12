¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

05 de Diciembre del 2017, hace 01 año

JUICIO CONTRA EXSOCIOS DE ODEBRECHT RECIÉN ARRANCARÍA EN EL 2019

José Graña, Hernando Graña, Fernando Camet y José Castillo pasarán 18 meses de prisión preventiva. Gonzalo Ferraro, hoy en la clínica, tendrá arresto domiciliario por año y medio. Presidente del Poder Judicial recomendó a exdirectivos encarcelados acogerse a colaboración eficaz. Abogado de Barata dice que cuando su defendido hable recién se conocerá la verdad. Tras la sentencia judicial, en dos semanas el Poder Judicial resolverá las apelaciones presentadas por la defensa de los exdirectivos. Luis Galarreta advirtió que si los jueces no actúan, el Congreso hará control político.



05 de Diciembre del 2013, hace 05 años

Razones para ser optimistas: COMIENZA A QUEDAR ATRÁS CAUTELA PARA PEDIR CRÉDITOS

Hay más dinamismo en créditos de consumo vehiculares y uso de tarjetas de crédito, sostiene BBVA Continental. Espera un buen verano. En el norte y sur del país, los clientes se sofistican cada vez más y demandan nuevos productos, dijo el gerente general adjunto del BBVA Continental, Gustavo Delgado Aparicio. El uso de tabletas y smartphones han obligado a los bancos a desarrollar diversos aplicativos.

05 de Diciembre del 2008, hace 10 años

CONFIEP ACUSA AL GOBIERNO DE NO ACTUAR FRENTE A CRISIS

Presidente de Confiep advierte que si Valdivieso no hace nada, hablará con el presidente García. Industriales y el empresario minero Roque Benavides salen en defensa del MEF. Pese a críticas de Confiep, el ministro de Economía hará gira al exterior, acompañado de empresarios, para atraer inversionistas. La crisis mundial comienza a enfriar las relaciones entre la Confiep y el Gobierno, aunque los industriales apoyan a Valdivieso y otros gremios guardan silencio. Para Cáceres Sayán, cada día que pasa y el Gobierno no hace nada nos puede costar muy caro. Argentina lanzó otro plan contra la crisis.

05 de Diciembre del 2003, hace 15 años

TODA OPERACION DESDE S/. 5,000 DEBERA PASAR POR BANCOS

Para validez de los gastos de contribuyentes, señaló ministro de Economía. Trabajadores de cuarta categoría pagarán ITF. Apra y UN piden que se reduzca tasa de nuevo impuesto a 1 por mil.