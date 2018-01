¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace 25; 20; 15 años y 1 año?

20 de enero de 1993 hace 25 años

CONGRESO CONSTITUYENTE SOLUCIONARÍA IMPASSE A ENDEUDAMIENTO EXTERNO

Se promulgaría resolución legislativa señalando que convenios suscritos con el BID y BM se ajustan a Ley de Endeudamiento aprobada por el congreso anterior.



20 de enero de 1998 hace 20 años

GOBIERNO EVALUARA IMPACTO DE LA CRISIS ASIATICA

Ministro de Industria señaló que hasta el momento la inestabilidad en Asia no ha afectado la producción nacional. Ejecutivo formó comisión para analizar evolución de las importaciones.



20 de enero del 2003 hace 15 años

FMI RECOMIENDA A EMPRESARIOS "MENOS QUEJAS Y MAS COOPERACIÓN

Subdirector gerente del Fondo afirmó que este año organismo internacional será más riguroso. Advirtió que si en próximos tres años no hay reformas estructurales, el Perú volverá a un crecimiento mediocre