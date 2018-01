¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace 25; 20; 15; 10 y 5 años?

21 de enero de 1993 hace 25 años

REINSERCION FINANCIERA CON FMI Y BANCO MUNDIAL CULMINARIA EN 3 SEMANAS

Se iniciará un programa de préstamos a cargo del BM, con desembolsos anuales de US$ 400 mlls. por tres años, anunció alto ejecutivo del BID.



21 de enero de 1998 hace 20 años

ALERTAN PELIGRO POR AUMENTO DE DEUDAS DE CORTO PLAZO

El banco de inversiones ING Barings advierte que esta tendencia que se observa en el Perú fue uno de los factores que ocasionó la crisis en Corea del Sur.



21 de enero del 2003 hace 15 años

TOLEDO ASEGURA QUE RESPETARA CONVENIOS CON INVERSIONISTAS

Afirmó que el Gobierno hace esfuerzos por construir estabilidad jurídica. No adelantó opinión sobre eliminación de renta básica para evitar dar señales contraproducentes al mercado



21 de enero del 2008 hace 10 años

SUNAT SE APRESTA A UNA FISCALIZACIÓN MASIVA A PERSONAS

Campaña que se avecina se focalizaría principalmente en los profesionales de cuarta y quinta categoría. El 2008 puede convertirse en el año de la fiscalización tributaria para las personas naturales. La administración tributaria, haciendo uso de la información obtenida por el ITF, cada vez cuenta con mayores datos para realizar cruces de información. Así, hasta han solicitado documentación a las empresas de fidelización sobre los puntos que canjean los consumidores por la compra de productos. También se ha puesto la puntería en las inconsistencias de los contribuyentes por sus ingresos declarados.