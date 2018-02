¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace 25; 20; 15; 10 y 05 años?

05 de febrero de 1993, hace 25 años

FLAR PODRIA REEMPLAZAR AL 2DO. GRUPO DE APOYO

El Tesoro americano otorgará créditos-puente para la limpieza de atrasos con el FMI y el Banco Mundial.



05 de febrero de 1998, hace 20 años

Impulsada por acciones mineras: BOLSA DE VALORES SUBIO AYER POR CUARTO DIA CONSECUTIVO

Índice general aumentó 2% y es la mayor alza del año. En los primeros cuatro días de febrero acumuló una rentabilidad de 4.6%.



05 de febrero del 2003, hace 15 años

TOLEDO DESMIENTE AL MINISTRO REATEGUI

Sobre aplicación de 60 minutos libres. Mientras titular de Transportes anunció eliminación de minutos libres, mandatario afirma que sigue negociación con Telefónica. Sin embargo Reátegui ratifica que Osiptel sí evalúa eliminación.



05 de febrero del 2008, hace 10 años

BANCO DE CRÉDITO: NO ESTAMOS EN VENTA

Santander niega alguna negociación para comprar un banco en el Perú. Desde diciembre hubo rumores, que se hicieron más fuertes la semana pasada, sobre la venta del BCP al Santander. Las especulaciones hablaban hasta de cifras. Por ejemplo, Latin Finance especuló que se podría pagar US$ 1,300 millones por la mayoría de acciones del BCP. Los rumores fueron desvirtuados por los protagonistas. El próximo gerente general del BCP, Walter Bayly, señaló a Gestión que "en 15 años no hubo una sola conversación para vender el banco".