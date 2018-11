¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

26 de noviembre de 1993, hace 25 años

LIMITAN ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MUNICIPIOS

Los gobiernos locales en conjunto podrán concertar créditos externos hasta por US$ 100 millones según dictamen aprobado ayer.



26 de noviembre de 1998, hace 20 años

BCR: PERU NO PUEDE SEGUIR PERDIENDO RESERVAS

Gerente de estudios económicos del instituto emisor afirmó que el país no puede darse ese lujo y reveló que habría una pérdida de reservas internacionales de US$ 680 millones este año. Déficit en cuenta corriente bajaría a 5% del PBI en 1999.

26 de noviembre de 1998, hace 20 años

TIME: PIRATERIA GENETICA

Los científicos arrasan las selvas y los bosques buscando apropiarse de las milagrosas plantas medicinales del futuro. Enfadados, muchos se preguntan: ¿A QUIEN PERTENECE LA NATURALEZA?

26 de noviembre del 2003, hace 15 años

EMPRESARIOS ESPERAN QUE CAMBIOS EN GABINETE SE DEFINAN PRONTO

Consideran que es lo más conveniente para no afectar estabilidad y que retorne calma al país. Beatriz Merino afirmó que permanecerá en el cargo mientras haya condiciones para contribuir con el país.

26 de noviembre del 2008, hace 10 años

SIMON: MEF DEBE SER MÁS ÁGIL PARA NO FRENAR INVERSIÓN

Gobierno busca incentivar la inversión pública desde el primer día del 2009 para afrontar la crisis mundial. El premier Yehude Simon reveló que la preocupación más importante del presidente García es que la burocracia no detenga las obras públicas. Ayer el Gabinete habría flexibilizado la posición del MEF en el reglamento de las asociaciones público privadas.