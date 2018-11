¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

17 de noviembre de 1993, hace 25 años

En facultades extraordinarias a otorgarse: EJECUTIVO NO PODRA SUBIR LAS TASAS DE IMPUESTOS

Comisión de Economía también aprobó que no se podrán crear nuevos tributos y que se regule los impuestos a la renta con criterio de equidad.



17 de noviembre de 1998, hace 20 años

Presidente Fujimori afirma: ARANCELES DISMINUIRAN CUANDO EL PAIS SEA MAS COMPETITIVO

Sostuvo que por el momento se mantendrán los actuales niveles y se irán reduciendo gradualmente a medida que se aminoren los sobrecostos.

17 de noviembre del 2003, hace 15 años

MEF EVALUA ELIMINAR EXONERACION DE IGV A INTERESES BANCARIOS

Ministro de Economía afirmó también que el miércoles Gabinete debatirá creación del Impuesto de las Transacciones Financieras. Señaló que en 15 días se definirá situación de costos mínimos en transporte.

17 de noviembre del 2008, hace 10 años

PESE A MAYOR COSTO, DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS NO SE FRENA

BCR señala que expansión de préstamos no se ha detenido. Algunos bancos, en octubre, han logrado crecimiento récord. Aumenta competencia por captar depósitos. La mayoría de las empresas experimenta alza en las tasas de interés; sin embargo, el costo de financiamiento de las grandes compañías empieza a estabilizarse.