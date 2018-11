¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

11 de noviembre de 1993, hace 25 años

SE VENDIO CERRO VERDE A LA CIA. NORTEAMERICANA CYPRUS

El comprador pagará US$ 37 millones en efectivo y se compromete a invertir US$ 485.3 millones en cinco años.



11 de noviembre de 1998, hace 20 años

MARQUEZ PIDE A BANQUEROS MAYOR CONVICCION SOBRE MEDIDAS DICTADAS

Primer vicepresidente sostuvo que ahora es el momento de que efectúen una recomposición de las colocaciones bancarias. Gobierno negocia nuevos créditos con el FLAR y Bladex para los exportadores.

11 de noviembre del 2003, hace 15 años

SUNAT: NO HAY PROBLEMA PARA APLICAR ITB DESDE ENERO

Jefa de Sunat rechaza cuestionamiento de bancos de que se necesitarán por lo menos 90 días. Reveló que entidades financieras habrían aumentado comisiones a clientes para enfrentar ITB

11 de noviembre del 2008, hace 10 años

NEGOCIOS EN PERÚ NO SE FRENAN PESE A CRISIS MUNDIAL

Se espera atraer inversiones por US$ 6,000 millones con reunión de APEC. Votorantim a un paso de fusionar Atacocha con Milpo. Backus planea invertir US$ 125 millones en el 2009. Adelantan inicio de proyecto polimetálico de Pachapaqui. BPZ destinará US$ 105 millones en busca de gas y crudo.