¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

06 de noviembre de 1998, hace 20 años

MEF APOYA PROPUESTA DE CONVERTIR CTS EN SEGURO DE DESEMPLEO

Planteamiento de Adex sobre este terna se elaborará en próximas semanas. Carlos Bruce también informó que el ministro Baca manifestó que a partir de marzo podría reducirse el Impuesto Extraordinario de Solidaridad.



06 de noviembre del 2003, hace 15 años

CONGRESO SE ALISTA A DEBATIR REBAJA DE EDAD DE JUBILACION

Dictamen se discutiría este mes, anunció segundo vicepresidente del Parlamento. FIM advierte peligros del proyecto. MEF sigue preocupado por costo de propuestas de desafiliación.

06 de noviembre del 2008, hace 10 años

MEF: NO HAY RAZÓN PARA QUE INDUSTRIA AUMENTE LOS PRECIOS

Ministerio de Economía advierte que si bien el costo de la electricidad ha subido, otros insumos de los industriales han disminuido de forma importante. Para el portafolio que dirige el ministro Luis Valdivieso, los industriales aún tienen un "buen margen" para no aumentar sus precios por el alza de las tarifas eléctricas. La respuesta de la SNI no se hizo esperar, al señalar que el abaratamiento de unos insumos no compensa el encarecimiento de la electricidad.