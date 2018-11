¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

04 de noviembre de 1993, hace 25 años

OPOSICION PIDE ASISTENCIA DEL GABINETE AL CONGRESO

Platean que moción sea sometida al Pleno de este viernes. Buscan consenso sobre la nueva Constitución y política del gobierno.



04 de noviembre de 1998, hace 20 años

INYECTARAN US$ 524 MILLONES PARA ALIVIAR PROBLEMA DE LIQUIDEZ

- Ministro Baca también anunció que buscará en Europa un mayor flujo de capitales, Señaló que bancos Prefieren no prestar por temor a nuevos corles de líneas de crédito.

- Afirmó que no se crearán nuevos impuestos y que todas las medidas reclamadas por los empresarios no pueden darse de un solo golpe.

04 de noviembre del 2003, hace 15 años

GOBIERNO A FAVOR DE CAMBIOS A LEY DE CESES COLECTIVOS

Viceministro de Trabajo afirmó que proyecto aprobado por comisión del Congreso es consistente y no debe provocar alarma en empresarios. Señaló que se han cometido abusos con aplicación de actual ley.

04 de noviembre del 2008, hace 10 años

AFILIADOS A AFP PODRÍAN PAGAR MENOR COMISIÓN

SBS plantea cambios en el sistema de cobro de las comisiones a los afiliados a las AFP. Propone que trabajadores paguen menos si el fondo arroja un rendimiento negativo. La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones elabora un proyecto para vincular las comisiones de las AFP con el desempeño del fondo previsional que gestionan, de manera que los ingresos de estas entidades aumenten según la rentabilidad que otorgan a los afiliados. Por lo pronto, la Asociación de AFP considera que el proyecto debe ser "analizado con cuidado".