¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

23 de octubre de 1998, hace 20 años

ACUERDO ENTRE PERU Y ECUADOR SE FIRMARIA EL LUNES

Presidente Frei viajaría el domingo a Brasilia. Papa Juan Pablo II recibió documentación sobre avances de las conversaciones. También asistiría el Rey de España a la ceremonia.



23 de octubre del 2008, hace 10 años

BOLSA SE HUNDE Y EL CONGRESO LA PONE EN LA MIRA

BVL cae 9.4% y se acerca a desplome histórico en este año. Conasev deberá responder ante el Congreso por investigación sobre operaciones sospechosas. Afiliados a las AFP que ingresaron desde el 2007 son los más afectados. El temor a una recesión mundial no se disipa y sigue arrastrando a los mercados a la baja. Ahora, Estados Unidos ha convocado a una cumbre el 15 de noviembre para afrontar la situación. En el Perú, el impacto en la bolsa preocupa cada vez más y el tema puede volverse un punto de agenda del Congreso.

23 de octubre del 2013, hace 05 años

SE VIENEN PROYECTOS VIALES EN LIMA POR US$ 2,000 MILLONES

Municipio de Lima licitará 15 nuevas obras. El país pierde US$ 4,000 millones al año por el transporte. La vía expresa en Lima Norte, que será paralela a la Panamericana Norte, será uno de los proyectos emblemáticos que se lanzará en diciembre. Actualmente ya se evalúan US$ 1,000 millones en vías, como el eje Javier Prado - La Marina - Faucett.