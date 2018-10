¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

21 de octubre de 1993, hace 25 años

EJECUTIVO TENDRA FACULTADES EXTRAORDINARIAS PROXIMO MES

Congreso concederá atribuciones al gobierno para que culmine reforma tributaria antes de fin de año, señaló Reynaldo Roberts.



21 de octubre de 1998, hace 20 años

HABRIAN CAIDO TASAS DE INTERES DE CREDITOS EN SOLES A 30 DIAS

Según directivos bancarios, disminución fue de 38% a 25% en los últimos cinco días y sería como consecuencias del menor costo de obtener fondos en moneda nacional por parte de los bancos.

21 de octubre del 2003, hace 15 años

CONGRESO INSISTIRA EN CAMBIAR LEGISLACION LABORAL

Pese a que ministro de Trabajo solicitó sensatez a congresistas, comisión del Congreso evaluará esta semana limitar aplicación de ceses colectivos y en la próxima la eliminación del despido arbitrario.

21 de octubre del 2008, hace 10 años

PRECIOS DE SEGUROS SUBEN POR IMPACTO DE LA CRISIS MUNDIAL

Menor respaldo de reaseguros y aumento de indemnizaciones encarecen casi todas las pólizas. Seguros de vida son los únicos que no se elevarán. Precios de seguros de las minas se han incrementado entre 30% y 50%. La repercusión de la crisis global ya no se percibe solo en la Bolsa o en el dólar, también alcanza a los precios de las pólizas de los seguros, que venían siendo afectados por la feroz competencia en el sector. Así, se comienza a registrar un alza. Por ejemplo, en el caso de los seguros para construcción oscila entre 15% y 20%. ¿Qué hacer? Revise, por ejemplo, sus valores declarados para no pagar primas innecesarias.