¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

20 de octubre de 1993, hace 25 años

SE REDUCIRIA IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL

Ministro Camet anunció que reforma tributaria contemplaría la elevación de algunos tributos y la disminución de otros.



20 de octubre de 1998, hace 20 años

MEF ASEGURA QUE FALTA DE LIQUIDEZ EN SOLES SE ESTA SUPERANDO

Sin embargo, ministro Baca admite que hay problemas de disponibilidad de dólares. Señaló que comprende que los empresarios atraviesan momentos difíciles, pero consideró que estabilidad macroeconómica es más importante.

20 de octubre del 2003, hace 15 años

MAÑANA DECIDEN DECLARAR EN EMERGENCIA A INDUSTRIA TEXTIL

Comisión de Producción debatirá proyecto para acelerar salvaguardias contra importaciones chinas que afectan a empresas nacionales que venden su producción en mercado interno.

20 de octubre del 2008, hace 10 años

CAE EL PRECIO DEL TRIGO, PERO AÚN NO EL DEL PAN

Harina de trigo disminuye desde setiembre por caída de la cotización internacional del cereal. La industria panificadora considera que la rebaja todavía resulta insuficiente y que el precio del pan "está atrasado". En verano se espera menor consumo en 30%. Todos esperan que la reducción de los precios de los alimentos importados se vea reflejado en las mesas de los consumidores peruanos. Sin embargo, todavía no se observa esto. Será por eso que el Ministerio de Economía considera que aún no hay signos claros de que la inflación se haya reducido significativamente. Para la SNI, los precios del trigo seguirán con tendencia a la baja.