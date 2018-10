¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

17 de octubre de 1998, hace 20 años

CONGRESO ECUATORIANO REQUIERE A MAHUAD CONVOCAR CONSULTA POPULAR

Para que propuesta de garantes también cuente con la opinión del pueblo, sostiene resolución de Parlamento.

Congresistas de ese país opinan que Mandatario está facultado para aceptar o rechazar el requerimiento.



17 de octubre del 2003, hace 15 años

BCR: NO HABRA INVERSION SIN ACUERDOS COMERCIALES

Es necesario suscribir convenios y no pasar el tiempo discutiendo, afirmó Silva Ruete. Hoy se firma acuerdo marco para TLC con Tailandia. Exportación no tradicional a EE.UU. creció 11.8% en setiembre.

17 de octubre del 2008, hace 10 años

BAJAR INFLACIÓN CONTINÚA COMO PRIORIDAD DEL MEF

MEF considera que es falso el dilema entre inflación y recesión. Mulder sostiene que se cambiará la política económica. Alan cree que peligro de inflación ha pasado a segundo plano. BCR dispuesto a reducir el encaje. Las declaraciones del premier Yehude Simon abrieron el debate económico. El MEF descarta recesión aun si se agrava crisis mundial.

17 de octubre del 2013, hace 05 años

LOS INFORMALES COBRAN HASTA S/. 100 POR CADA SOL QUE PRESTAN

La tasa efectiva de los préstamos que otorgan los informales es hasta cinco veces más cara que los préstamos del sistema financiero formal. El esquema de pago del financiamiento informal se basa en el sistema de 'gota a gota', que implica cancelar todos los días una parte del préstamo. Asimismo, los desembolsos de esos créditos involucran otros costos, además de la tasa de interés. Por ejemplo, los deudores tienen que asumir los pagos de las cocheras de los autos, que se han convertido en uno de los principales bienes de garantía.