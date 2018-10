¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

16 de octubre de 1998, hace 20 años

CONGRESO APROBO QUE PERU ACATARA PROPUESTA DE GARANTES

Con la votación de 87 congresistas, la oposición de 26 y la abstención de uno, el Parlamento se decidió a favor del planteamiento de los países garantes.



16 de octubre del 2003, hace 15 años

CONGRESO NO APROBARIA DEMANDAS DE MAS GASTO EN PRESUPUESTO 2004

Solicitudes adicionales por más de S/. 6,000 mlls. presentadas por entidades estatales no se aceptarían, señaló presidente de la Comisión de Presupuesto. Sostuvo que no hay que generar expectativas.

16 de octubre del 2008, hace 10 años

YEHUDE SIMON PREFIERE INFLACIÓN A TENER RECESIÓN

Premier espera convencer al MEF enseñándole los problemas sociales. También ofrece acelerar descentralización fiscal. Ministro de Vivienda señala que control de la inflación sí es un objetivo del Gobierno. Confiep apoya al presidente del Consejo de Ministros. "Si tenemos recesión estamos reventados", fueron las palabras que estrenó el flamante premier, al comentar la situación de la economía y el impacto de la crisis mundial. Considera que el país debe estar dispuesto a sacrificar la lucha contra la inflación, con tal de evitar una recesión, pues la pobreza aún se observa en el país.

16 de octubre del 2013, hace 05 años

SUELDOS EN LIMA CRECEN A MAYOR NIVEL EN 15 MESES

Entre julio y setiembre se crearon 96,900 empleos en las micro, medianas y grandes empresas. El ingreso de los trabajadores del sector construcción creció más que en otros sectores: 13%, seguido por la manufactura y el sector servicios. Por nivel educativo, el incremento fue mayor para los trabajadores con educación primaria, con un alza de 15%.