¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

15 de octubre de 1993, hace 25 años

MINISTRO CAMET DESCARTA EXONERACIONES AL IGV

Afirma que son “privilegios”. El titular de Agricultura plantea que únicamente menudencias no paguen IGV.



15 de octubre de 1998, hace 20 años

ESTABLECEN LIMITES A LOS BANCOS PARA COMPRA DE DOLARES

Superintendencia de Banca también ratificó restricción para la venta de moneda extranjera. Medida evitaría especulación. Entidades públicas iniciaron desdolarización de sus depósitos.

15 de octubre del 2003, hace 15 años

PROXIMO MES EMPEZARIA CAMINO PARA TLC CON EE.UU.

Representante comercial norteamericano comunicó decisión al ministro de Comercio Exterior. EE.UU. critica al Perú porque luego de retirarse del G-21 envió una misión a última reunión de dicho grupo

15 de octubre del 2008, hace 10 años

MEF RETA A LA CRISIS MUNDIAL Y COLOCARÁ BONOS EN EL EXTERIOR

Planea emitir bonos por 30 años hasta por US$ 600 millones. El viceministro de Hacienda había descartado colocar bonos en el mercado interno. Bancos y consultoras reducen proyección de crecimiento para el Perú a 6.5% en el 2009. El Gobierno pondrá a prueba el apetito de los inversionistas en medio de la turbulencia financiera. La apuesta, sin duda, es arriesgada. La última proyección del Latin Focus Consensus es menos optimista para el 2009. Morgan Stanley estima que la desaceleración de la economía peruana empezará muy suave, desde este mes.