¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

06 de octubre del 2003, hace 25 años

DESCARTAN EXONERACION DEL IGV A PRODUCTOS PECUARIOS

Gobierno no cederá a presiones de comerciantes que anuncian paro general de mercados, señaló ministro de Agricultura.

06 de octubre de 1998, hace 20 años

PERU NEGOCIA OTRO ACUERDO CON FMI POR TRES AÑOS

Luego de ocho años de convenios con el Fondo, el ministro Baca reveló que tercer Programa de Facilidad Ampliada será hasta el 2002 e incluirá US$ 1,000 millones en créditos que se utilizarán si crisis mundial se agrava.



06 de octubre del 2003, hace 15 años

Comisión de Presupuesto: GOBIERNO PRETENDE CONVALIDAR GASTOS SIN FISCALIZACION

Proyecto de ley de equilibrio financiero señala que para modificar presupuesto del 2004 sólo bastará decreto supremo. Congreso variará propuesta. MEF fija excepciones a ley de austeridad fiscal.

06 de octubre del 2008, hace 10 años

AHORRO FISCAL SERÁ MAYOR A S/. 12,000 MLLS. EN 2008

Se estima que S/. 3,000 millones corresponderán a los gobiernos regionales. Recursos adicionales para concluir la Interoceánica Sur dependería del Congreso. MEF señala que en cuestión de gastos los números no están escritos en piedra. El presupuesto es un marco para gastar, pero no significa que se tenga que gastar todo, afirmó el viceministro José Arista, indicando que ha conversado con los ministros para ahorrar los recursos que no van a ejecutar este año.