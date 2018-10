¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

03 de octubre del 1998, hace 20 años

RENUNCIO CANCILLER FERRERO COSTA EN FORMA IRREVOCABLE

Noticia sorprendió a presidente Fujimori en Iquitos. Descartó que sería reemplazado por Fernando de Trazegnies. Premier señaló que canciller se habría sentido relegado en negociaciones con Ecuador.



03 de octubre del 2003, hace 15 años

PERU OPTA POR NO DESAFIAR A EE.UU. PARA LOGRAR ACUERDO COMERCIAL

Se retira del Grupo de los 21, que lidera Brasil, formado para enfrentar a EE.UU. en OMC. Ministro de Comercio Exterior se reúne el próximo mes con representante norteamericano para avanzar convenio.

03 de octubre del 2008, hace 10 años

DÓLAR ROMPE LA BARRERA DE LOS TRES SOLES

BCR no pudo contener alza, pese a que vendió US$ 443.8 millones, nivel récord histórico. Ante la incertidumbre en el mercado internacional, los inversionistas se deshacen de activos considerados riesgosos para refugiarse en el dólar. Este hecho se tradujo ayer en una nueva arremetida del billete verde que cerró en S/ 3.004, el nivel más alto del año. El ente emisor va a tener que hilar fino para que esta alza no presione a la inflación, que no logró retroceder en setiembre.