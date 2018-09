¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

11 de setiembre de 1998, hace 20 años

EMPRESARIOS RECHAZAN DECISION DE NO REDUCIR FONAVI

Inclusive tienen dudas de su eliminación. Confiep sorprendida por versión del ministro de Industria de que no se efectuará una disminución progresiva. Adex pide que titular del MEF brinde una explicación.



11 de setiembre del 2003, hace 15 años

PLANILLA DEL ESTADO SUBIRIA EN S/. 981 MLLS. EL 2004

Incremento sería de 19% MEF señala que no sólo es por aumentos previstos sino también por exagerado incremento de organismos en regiones. Considera que no se cumple ley que obliga que todo gasto sea debidamente financiado

11 de Setiembre del 2008, hace 10 años

FONDOS MUTUOS EN DÓLARES SON AHORA LA 'NIÑA BONITA'

Ofrecen retornos de hasta 6.8%, por encima de los intereses que pagan los depósitos a plazo de las instituciones financieras. Los fondos mutuos que invierten en renta fija (bonos y depósitos en dólares) están esquivando la caída bursátil. En menor medida también, los de renta fija en soles. Es por eso que los inversionistas de los fondos de renta variable y mixta se han salido y crecen los partícipes en los fondos de corto plazo.

11 de Setiembre del 2013, hace 5 años

EL GOBIERNO CRITICA POLÍTICA DE PRECIOS DE LAS CLÍNICAS Y LAS FARMACIAS

Superintendencia de Salud considera que es demasiado que el 51% de las facturas por los servicios médicos sea por costo de medicamentos. Los precios de las medicinas en las farmacias de las clínicas llegan a costar hasta 500% más, advirtió la jefa dela Superintendencia Nacional de Aseguramiento de Salud, Flor de María Philipps. Asimismo, dijo que el 35% de las clínicas y empresas privadas de servicios médicos no cumple con suministrar mensualmente sus precios. También incumplen las grandes cadenas de farmacias. Esta semana se promulgarán varios decretos sobre la reforma de salud.