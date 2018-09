¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

10 de setiembre de 1993, hace 25 años

REBAJAN IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO POR SEIS MESES

Disminuyeron en más del 50% las tasas para gaseosas, cerveza y cigarrillos. ISC se aplicará sobre el precio del minorista.



10 de setiembre de 1998, hace 20 años

Presidente de Confiep: GOBIERNO DEBERIA FORMAR COMISION PARA ENFRENTAR CRISIS ASIATICA

Manuel Sotomayor señaló que propuesta fue bien recibida por el primer vicepresidente de la República. Afirmó también que SBS podría ser flexible respecto a las provisiones bancarias.

10 de setiembre de 1998, hace 20 años

TIME: ¿SE ACABO LA FIESTA?

REPORTAJE ESPECIAL: Crisis financiera

Durante años, Estados Unidos se consideraba un oasis de estabilidad económica. Ahora, los efectos de las crisis monetarias y financieras comienzan a hacer mella en su economía.

10 de setiembre del 2003, hace 15 años

CONTRIBUYENTES PAGARAN MAS IMPUESTO A LA RENTA

Debido a que se limitarán deducciones para combatir elusión con la reforma tributaria, señaló el MEF. Comisión de Economía aprueba otorgar facultades al Ejecutivo y próxima semana decide el Congreso.

10 de Setiembre del 2008, hace 10 años

MEF AÚN NO TEME EFECTO DEL ALZA DEL DÓLAR EN INFLACIÓN

Flamante viceministro de Economía señala que el Perú tiene fortaleza para afrontar volatilidades. Alan García señala que inflación no se solucionará con control de precios ni subsidios ni aumento de salarios a estatales. El aumento del dólar continúa pese a los esfuerzos del Banco Central por frenar su incremento. La tendencia, como ya viene sucediendo desde días atrás, es a nivel mundial. Eduardo Morón, nuevo viceministro de Economía, señaló que no se puede decir que el BCR se haya quedado quieto frente a la inflación. Anoche, el presidente Alan García dijo que los efectos negativos de la crisis mundial no se superarán con politiquería.