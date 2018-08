¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

29 de agosto de 1998, hace 20 años

CULMINO RETIRO DE TROPAS EN ZONA DE CONTROL PERU-ECUADOR

Jefe de la VI Región Militar, Gral. Edgard Cano Cano, informó que esta semana se reunirán en Lima representantes de ambos países con la Momep, para tratar eliminación de minas.



29 de agosto del 2003, hace 15 años

ESTADOS UNIDOS NO APROBO FINANCIAMIENTO PARA CAMISEA

Según Eximbank de EE.UU. las garantías por US$ 225 mlls. no se aprobaron porque no se cumplieron requisitos ambientales. MEF considera que el crédito es fácilmente sustituible.

29 de agosto del 2008, hace 10 años

SI DEBE MÁS DEL 30% DE SU SUELDO... ESTÁ EN RIESGO

Superintendencia de Banca advierte nivel en que puede haber sobreendeudamiento. El número de tarjetas de crédito creció 16%. Se desaceleraron los créditos hipotecarios. Costo efectivo de tarjetas de crédito llega hasta 83.5%. La Banca considera que ya ha empezado a reducirse el ritmo de crecimiento de todos los tipos de crédito y que las medidas adoptadas por el BCR seguirán desacelerando los préstamos a las empresas y a las personas en los próximos meses.

29 de agosto del 2013, hace 5 años

FACILITARÁN AÚN MÁS LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

Medida destrabará inversiones y abaratará costos. Luis Castilla ofrece mejorar la ley que obliga a los independientes a afiliarse a la AFP. El ministro de Economía presentó un diagnóstico y las nuevas proyecciones para el 2014. Para este año, estima que la inflación será mayor que la que preveía meses atrás. Luis Castilla anunció que las reformas que se requieran para modernizar a Petroperú pasarán por el debate del Congreso a fin de contar con su respaldo. Asimismo, se reformarán las inspecciones técnicas de seguridad donde funcionan empresas para que sea un sistema eficiente. También se promoverá una ley de antenas para la infraestructura de telecomunicaciones.