¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

25 de agosto de 1993, hace 25 años

TARIFAS DE ELECTRICIDAD SE ELEVARAN 3% ESTE MES

Gobierno evalúa alza de precios públicos. El MEF ya recibió solicitud de reajuste tarifario para el agua.



25 de agosto de 1998, hace 20 años

GOBIERNO PREVE INFLACION DE 6.7% Y DÓLAR DE s/ 3.10 EN 1999

Jefe de Estado señaló que crecimiento de la economía este año será menor al 4% que se estimaba. Déficit comercial llegaría a US$ 2,200 millones el próximo año, mayor al que se registraría en 1998.

25 de agosto del 2003, hace 15 años

EVALUAN UNIFICAR IMPUESTO A LA RENTA EN 30% PARA EMPRESAS

Ejecutivo estudia que compañías que reviertan utilidades paguen 15% de Impuesto a la Renta. Busca asegurarse eliminación de algunas exoneraciones tributarias sectoriales con la reforma.

25 de agosto del 2008, hace 10 años

MEJORAR ACCESO AL PUERTO DEL CALLAO CUESTA US$150 MLLS

Se requiere con urgencia preparar avenida Néstor Gambetta, ante mayor crecimiento del comercio exterior. Aún no se define apoyo del Estado que asciende a cerca de US$ 100 millones. El ingreso al puerto del Callao puede convertirse en un 'cuello de botella', al mismo estilo que el transporte del gas de Camisea, si el Gobierno no toma en serio el congestionamiento que se observa en esta avenida chalaca, ruta obligada para el comercio exterior por el terminal marítimo.