¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

22 de agosto de 1998, hace 20 años

BOLSA DE VALORES DE LIMA REGISTRO LA MAYOR CAIDA DEL AÑO

Indice General retrocedió 3.9%, mientras que el Indice Selectivo bajó 4.8%. Presión vendedora obligó a suspender las operaciones a mitad de la jornada.



22 de agosto del 2003, hace 15 años

PERU CUESTIONA ACUERDOS DE COMUNIDAD ANDINA

Viceministro de Comercio Exterior señala que arancel externo común dificulta negociación para acuerdo con EE.UU. Plantea redefinir esquema de integración porque ningún país andino quiere cede.

22 de agosto del 2008, hace 10 años

MEF AJUSTARÁ CINTURONES PARA FRENAR LA INFLACIÓN

Inflación bajaría a 3.5% recién a fines del 2009. Este año terminará en 5.8%. Se modulará crecimiento, pero no se adoptarán medidas traumáticas. Se reducirá inversión pública en proyectos que todavía no se ejecutan. Valdivieso considera urgente frenar expansión de créditos de consumo. El Gobierno guardará más recursos para épocas de las 'vacas flacas'. Tal como se esperaba, el ministro de Economía anunció medidas para controlar la inflación. Luis Valdivieso remarcó en más de una oportunidad que no habrá recorte del gasto público, sino 'modulación' en el ritmo de su expansión. Así, el crecimiento de la inversión pública caerá de 36% este año a 20.1% en el 2009. Defendió al BCR frente a las críticas.

22 de agosto del 2013, hace 5 años

DEJA DE CAER LA CONFIANZA EMPRESARIAL

Al 59% de las principales empresas del país les preocupa mucho la estabilidad política para el entorno de los negocios el próximo año. En agosto, la confianza de los empresarios para invertir aceleradamente en los próximos meses dejó de caer, luego de tres meses de tendencia a la baja, según el último sondeo realizado por Apoyo Consultoría. Sin embargo, su nivel está entre los más bajos de los dos últimos años. En noviembre, Fitch revisará calificación del Perú y el BCP estima que el PBI crecerá 5.7% este año, si en el resto de meses no pasa nada.

22 de agosto del 2017, hace 1 año

PRÉSTAMOS EN SOLES SE ESTANCAN Y BCR QUIERE ABARATAR MÁS LOS CRÉDITOS

Banco Central pide mayor impulso fiscal para reactivar la economía, pues se agota la opción de seguir bajando tasas de interés.