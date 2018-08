¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

14 de agosto de 1998, hace 20 años

BOLSA SE RECUPERO Y ROMPIO RACHA DE DIEZ CAIDAS CONSECUTIVAS

Mejora estuvo liderada por las acciones “blue chips” y monto negociado aumentó 41%. Dólar mostró tendencia a la baja y BCR, por segundo día, retiró soles del mercado.



14 de agosto del 2003, hace 15 años

Ministro de Comercio Exterior: PERU NO FIRMARA ACUERDO CON MERCOSUR SI AFECTA A EMPRESAS

Negociación ahora depende de países del Mercosur, señaló Raúl Diez Canseco. Próxima semana llega canciller brasileño para que convenio comercial esté listo antes de llegada de Lula.

14 de agosto del 2008, hace 10 años

INDUSTRIA ESTÁ 'EN PIE DE GUERRA' POR GAS DE CAMISEA

SNI considera que TGP incumplió con ampliar el ducto. Multarán a empresas que no racionen su consumo de energía. Ahora, TGP denuncia que ataques de nativos ponen en peligro suministro de gas. Alan García negó estar frente a una crisis energética e insistió en que no se pudo prever lo que iba a suceder. Para los industriales, la situación no es así y advierten que no asumirán mayores tarifas por la restricción del suministro de gas. La SNI considera que el Gobierno debe decidir quién asumirá el costo del problema.

14 de agosto del 2013, hace 5 años

MEF ALERTA DE QUE VIENE PERIODO DE VACAS FLACAS

Advierte de que en los siguientes meses habrá bastante volatilidad en los mercados y que debemos acostumbrarnos a vivir en ese escenario. La mayoría de analistas estiman que el crecimiento fue 5.2% en junio, aunque algunos son menos optimistas y proyectan 3.9%. Scotiabank bajó su pronóstico de crecimiento para este año de 6.5% a 5.8% y una expansión de la inversión privada de 6.2% para el 2014. Ayer el MEF logró colocar bonos del Tesoro a un costo mayor, mientras que el Banco Central tuvo que volver a comprar dólares para evitar que el tipo de cambio supere los S/. 2.80.