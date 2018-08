¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

12 de agosto de 1993, hace 25 años

Confirmado: APROBARON ALIMENTOS QUE NO PAGARAN IGV

Los pescados, leche cruda, verduras y frutas están exonerados, pero el pollo, azúcar, huevo y carnes si pagarán este tributo.



12 de agosto de 1998, hace 20 años

EN MARTES NEGRO MUNDIAL, BOLSA TUVO LA MAYOR CAIDA DEL AÑO

Indice General Bursátil descendió 3.94% ante temores de una mayor profundización de la crisis asiática. Tipo de cambio en ventanilla de los bancos superó los S/ 3.

12 de agosto del 2003, hace 15 años

Ministro de la Producción admite: DETERIORO DE EMPRESAS HACE LENTA LA REACTIVACION

Pese a ello Reátegui no cree que empresarios se quejen demasiado. El 91% del patrimonio de 65 principales empresas industriales comprometido con deudas. En dos meses estarían listas medidas a favor de inversión.

12 de agosto del 2008, hace 10 años

RETIRAN SUBSIDIO A GASOLINA DE 90

Gobierno adopta decisión por el momento, dado que viene cayendo el precio del petróleo. La gasolina de 90 octanos se suma a las de 95 y 97 que ya no son subsidiadas. En setiembre, el GLP seguirá igual camino. La cotización del petróleo cerró ayer en US$ 115.2 el barril, el precio más bajo en los últimos tres meses. La tendencia a la baja que muestra el crudo ha sido el factor que ha permitido al Gobierno suspender las compensaciones que otorga a la gasolina de 90 octanos. El ministro de Energía reveló ayer que no solo el MEF participa en la nueva definición del Fondo de Combustibles, sino también el BCR.