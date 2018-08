¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

09 de agosto de 1993, hace 25 años

MEF EVALUA ALIMENTOS QUE DEJARIA DE PAGAR EL IGV

Economía y Finanzas y avicultores se enfrentan por exclusión del pollo en lista de productos que no pagarán Impuesto a las Ventas



09 de agosto de 1998, hace 20 años

COORDINADORES DE MOMEP SUSPENDEN EVALUACION DE PROPUESTA PERUANA

Representantes de Ecuador y Perú decidieron realizar consultas ante sus respectivos gobiernos sobre los temas analizados.

09 de agosto del 2013, hace 5 años

EL 60% DE LAS EMPRESAS NO SABE RETENER A TALENTOS

El 54% de las compañías no está listo para reemplazar a los ejecutivos de primera línea. El 27% cambia de firma porque no soporta a sus jefes. La rotación de personal se ha convertido en un problema en el país. Así, por ejemplo, el 21% de ejecutivos de hasta 35 años cambió de compañía en los últimos 18 meses. Ahora se busca que se conjugue el desarrollo profesional con el crecimiento familiar.