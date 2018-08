¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

07 de agosto de 1998, hace 20 años

ECUADOR INFILTRA TROPAS EN TERRITORIO PERUANO

Canciller informó que ha solicitado la mediación de los países garantes para evitar un conflicto y lograr el retiro de dichas tropas. Presidente canceló viales a Bogotá y Quito.



07 de agosto del 2003, hace 15 año

MEF ACLARA: AUN NO SE DEFINE SI SUBE IMPUESTO A LA RENTA

Ministro de Economía señaló que recién la próxima semana el gabinete ministerial evaluará reforma tributaria.



07 de agosto del 2008, hace 10 año

MUJERES RECIBEN 4 DE CADA 10 CRÉDITOS HIPOTECARIOS

Hace un año se otorgó al sector femenino el 38% de los créditos para vivienda, ahora llega al 43%. El 48% de deudores hipotecarios tienen menos de 35 años. Si bien hay una fuerte alza en los precios de los materiales de construcción, el boom crediticio no se detiene. Un ejemplo de ello es que las mujeres acceden con mayor frecuencia al financiamiento hipotecario, respaldadas por sus ingresos, y demostrando el peso laboral que han ganado en los últimos años.

07 de agosto del 2013, hace 5 año

GOBIERNO CREE QUE 14 MIL EMPRESAS ESTÁN EN RIESGO POR LAS PRENDAS CHINAS

El 30% de confeccionistas de Gamarra habrían tenido que pasar de productores a importadores para no salir del mercado. En Ejecutivo también se cuestiona precio de algodón importado de EE.UU. La investigación de oficio de Indecopi a las importaciones de prendas de vestir chinas y al algodón importado de Estados Unidos ha puesto en vilo a las empresas agrupadas en Comex y la Sociedad Nacional de Industrias. Sin embargo, en el Gobierno hay preocupación por el impacto, ya que señalan que un pantalón que llega a Aduanas a US$ 4 se vende en los retails a US$ 40.