¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

05 de agosto de 1993, hace 25 años.

Presidente de banqueros responde a Camet: BASTA DE CULPAR A BANCOS DE PROBLEMAS ECONOMICOS

Ministro de Economía señaló que las tasas de interés pueden reducirse, pero a las entidades bancarias les falta voluntad.



05 de agosto de 1998, hace 20 años.

FUJIMORI RATIFICO A BACA COMO MINISTRO DE ECONOMIA

Renuncia no fue irrevocable. Sunat buscará alternativas a la declaración patrimonial para evitar evasión de impuestos de los contribuyentes de altos ingresos.

05 de agosto del 2003, hace 15 años

GOBIERNO ALISTA MEDIDAS PARA AUMENTAR DEMANDA E INVERSIONES

Se aprobarán en lo que resta del año para que crecimiento "chorree" a la población, anunció ministro de Trabajo. Cada ministerio elabora propuestas y algunas se presentarán al Congreso.

05 de agosto del 2008, hace 10 años

AÚN HAY RIESGO DE RACIONAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Restricciones de gas natural y continuo aumento de la demanda son contingencias latentes. Reserva de energía en el sistema interconectado se ha reducido. El aumento de la tarifa eléctrica no sería el único problema que enfrentarán los usuarios en los próximos meses. Si bien el ministro de Energía considera que no se van a dar cortes ni racionamientos en el servicio eléctrico, las probabilidades de que ocurran están latentes. Entre los factores está que la magnitud de las lluvias no sea la esperada.