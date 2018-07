¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

26 de julio del 1993, hace 25 años

En primer semestre: DECLARAN EN INSOLVENCIA A DIECISEIS COMPAÑIAS

También están en proceso de reestructuración nueve empresas según la Comisión de Acceso y Salida del Mercado del Indecopi.



26 de julio del 1998, hace 20 años

VALLE RIESTRA: RECEPTIVIDAD DE FUJIMORI HACIA MI YA NO ES LA MISMA

Presidente del Consejo de Ministros supone que se debe a las críticas que efectuó sobre el autogolpe del 5 de abril.

26 de julio del 2013, hace 05 años

MEF AHORA DICE QUE DESTRABARÁ PROYECTOS POR US$ 22 MIL MLLS

Hace tres meses prometió destrabar inversiones por US$ 15 mil millones, hoy eleva la apuesta. Humala vuelve a ofrecer gas barato. A medida que avanza el trabajo del equipo que se conformó en el MEF para agilizar las inversiones privadas se descubre que cada vez más un proyecto está trabado. En lo que resta del año se darán 16 concesiones por US$ 8 mil millones. Gas Natural Internacional de España y Consorcio Promigas-Surtigas de Colombia ganaron subasta para masificar el gas natural con una inversión de US$ 250 millones.