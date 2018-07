¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

12 de julio del 1993, hace 25 años

Presidente Fujimori anuncia: GOBIERNO Y BID NEGOCIAN CREDITO POR US$ 400 MLLS.

Se trata de un nuevo préstamo que sería destinado a obras de infraestructura sanitaria y eléctrica.



12 de julio del 1998, hace 20 años

FUJIMORI ADMITE “ALGUNOS ERRORES” EN COMPRA DE ARMAS A SUDAFRICA

Mandatario afirmó que hubo equívoco en manifiesto del embarque y espera que corregido esto, el cargamento llegue al Perú.



12 de julio del 2013, hace 05 años

VOLATILIDAD ALEJA A 8,234 PERSONAS DE FONDOS MUTUOS

A partir de junio empezó la salida de los inversionistas por turbulencia en el mercado de acciones y de bonos. Los fondos mutuos de renta variable ya pierden 24.7% durante el año. Una golondrina no hace el verano. Si bien, la bolsa subió 2.1% luego de siete jornadas a la baja, las pérdidas acumuladas en el año ya han empujado a los partícipes de los fondos mutuos a que se retiren. En el mercado se considera que hay una sobrerreacción, aunque en el mundo los retiros llegan a US$ 60 mil millones. En el Perú, la inversión se redujo en US$ 814 millones. Se espera una recuperación en el segundo semestre.