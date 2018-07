¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

10 de julio de 1998, hace 20 años

BACA: REDUCCION DEL FONAVI ES IMPOSIBLE EN EL CORTO PLAZO

También manifestó que ya se redujo el 90% de los sobrecostos que se tenían previstos hace dos años.

Afirmó que lo que menos le preocupa al MEF es el alza del dólar. Aumento del ISC a la importación de autos nuevos es una medida temporal.



10 de julio del 2003, hace 15 años

HOY CONGRESO APROBARÍA INCREMENTO DEL IGV

Comisión Permanente debatirá proyecto, a pedido de Silva Ruete, pese a que Comisión de Economía no se pronunció. Con aumento del 18% a 19% en el IGV, MEF recaudaría S/. 750 millones anuales.

10 de julio del 2008, hace 10 años

FONDOS DE AFILIADOS A LAS AFP ARROJAN PÉRDIDAS EN JUNIO

Desempeño negativo de la Bolsa de Valores y turbulencia mundial afectaron los rendimientos positivos de los fondos privados de pensiones. No solo los inversionistas de la bolsa y fondos mutuos registran pérdidas, sino también los afiliados de las AFP. Si bien en el primer semestre la rentabilidad de los fondos de pensiones aún es positiva, en los doce últimos meses solo los afiliados que son conservadores acumulan ganancias.

10 de julio del 2013, hace 05 años

HUMALA DICE QUE NO HABRÁ SORPRESAS EL 28 DE JULIO

Se compromete a no detener el crecimiento ni la inversión. Defiende ley del Servicio Civil en el Estado y dice que es enemigo de los despidos. El presidente Ollanta Humala dijo que, en principio, no realizará cambios en el Gabinete. Sin embargo, luego agregó que "tampoco podemos señalar que no habrá ningún cambio". Asimismo, el mandatario hizo hincapié en que después del fallo de la Corte de La Haya sobre el diferendo marítimo con Chile debe venir de inmediato el acatamiento de la sentencia y su ejecución.