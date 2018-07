¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

08 de julio del 1993, hace 25 años

ESTADO ASUMIRÍA DEUDA DE EMPRESAS POR PRIVATIZARSE

El gobierno se haría cargo de obligaciones con el exterior, para acelerar la venta de compañías públicas de gran envergadura.



08 de julio del 1998, hace 20 años

AUMENTAN TASA DEL ISC A LA IMPORTACIÓN DE AUTOS NUEVOS

Incremento de 20% a 30% regirá desde mañana El Gobierno también adelantó eliminación del Impuesto Selectivo al Consumo que se aplicaba a los combustibles residuales.

08 de julio del 2003, hace 15 años

CONGRESO INTENTARA HOY NUEVAMENTE SUBIR IGV

Porque MEF no presenta otra alternativa, manifestó congresista Rodrich. Presidente de Comisión de Presupuesto afirmó que ahora Silva Ruete sí está dispuesto a aumentar tasa de dicho impuesto.

08 de julio del 2008, hace 10 años

ALAN AÚN NO DISIPA PREOCUPACIÓN POR INFLACIÓN Y EMPLEO

El 54% de peruanos cree que estamos peor en control de la inflación, según encuesta de U. Católica. El 57% considera que Gobierno debe promover la creación de más trabajo. El 49% estima que segundo gobierno de García es mejor que el primero. El próximo 28 de julio se cumplen dos años del segundo gobierno de Alan García, plazo que el Mandatario señaló como el adecuado para evaluar su gestión. Si bien la población percibe mejoras en los servicios de agua y educación, en comparación con julio del 2006, no sucede lo mismo con el alza de precios, pues en todas las regiones del país, salvo Lima y Callao, se considera que no se ha podido controlar la inflación.