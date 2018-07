¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

03 de julio del 1998, hace 20 años

SNI SOLICITA LEY DE PROMOCION DE INVERSION EN LA INDUSTRIA

Eduardo Farah envió un conjunto de 19 medidas a Valle Riestra para reactivar la actividad manufacturera a fin de que éstas se incluyan en el mensaje de Fiestas Patrias.



03 de julio del 2003, hace 15 años

CONGRESO RECHAZO NUEVAMENTE IMPUESTO A TELEFONIA

Comisión de Presupuesto archivó el proyecto y dejó pendiente de votación para que en la próxima sesión se decida si los intereses de ahorros mayores a S/ 21,700 pagarán Impuesto a la Renta.

03 de julio del 2008, hace 10 años

BOLSA EN PICADA, ACUMULA PÉRDIDAS DE 10.3% EN EL AÑO

Ayer tuvo la mayor caída desde el 17 de marzo, disminuyendo en 2.7%. Más de 200 mil inversionistas aguardan un cambio de rostro en mercado bursátil. Acciones de bancos son las que se salvan. Un miércoles negro tuvo la Bolsa que cayó por quinta jornada consecutiva, tras el deterioro de Wall Street, la caída del zinc y la incesante alza del petróleo. Ocho de las últimas diez sesiones bursátiles registraron pérdidas, y existe apatía entre los inversionistas, lo cual se refleja en una menor negociación de acciones cada día. ¿Cuándo se recuperará?, los analistas prefieren guardar silencio.

03 de julio del 2013, hace 05 años

TASAS DE INTERÉS EN DÓLARES SE ELEVAN PARA TODO CRÉDITO

Bancos y personas están actuando con mayor cautela en otorgar y pedir préstamos por incertidumbre de la economía mundial. Los créditos de consumo siguen desacelerándose. El costo de los créditos en dólares se incrementó porque a la banca le cuesta más captar fondos desde que se anunciaron los ajustes en la política monetaria en los Estados Unidos. El aumento de las tasas de interés se está sintiendo en todos los segmentos de crédito. Estas alzas fueron corroboradas por diversos gerentes bancarios consultados por Gestión.