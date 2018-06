¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

26 de junio del 1998, hace 20 años

Presidente Fujimori: "REFORMAS AUN SON INEFICACES PARA COMBATIR DESEMPLEO"

Sostuvo que si bien son necesarias, también tienen limitaciones para reducir la pobreza con la velocidad y contundencia que se requieren en los países pobres



26 de junio del 2003, hace 15 años

CONGRESO VOLVERA A EVALUAR IMPUESTO A TELEFONOS Y AHORROS

Comisión de Presupuesto revisará proyectos archivados por Comisión de Economía, a pedido del Apra. MEF obtuvo dispensa del Parlamento para gastar más de lo que fija ley de Prudencia Fiscal



26 de junio del 2008, hace 10 años

GOBIERNO LIMITA APLICACIÓN DE LEY DE TERCERIZACIÓN

Solo será para tercerizadoras que desplacen personal a empresas que las contratan. No siempre será exigible que tercerizadoras tengan más de un cliente. Responsabilidad solidaria no será para beneficios laborales derivados de negociación colectiva. El Ejecutivo corrigió la ley de tercerización por vía de un decreto legislativo, al amparo de las facultades para el TLC, y no mediante el reglamento. El Ministerio de Trabajo dijo que lo fundamental será que la empresa tercerizadora tenga sus propios recursos materiales y económicos.



26 de junio del 2013, hace 05 años

EN AGOSTO PODRÍA DARSE LUZ VERDE A US$ 3,300 MLLS. EN QUELLAVECO

Anglo American hace promesa al Gobierno para llevar adelante proyecto cuprífero en el sur. Toromocho podría dar paso a una fundición de molibdeno y Las Bambas atrae a Chinalco. El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, confirma primicia de Gestión. Anunció que Chinalco aprobó la expansión de Toromocho, que elevará la inversión a US$ 4,800 millones. El yacimiento de cobre, que también contiene molibdeno, operará a fin de año. Merino confía en que el próximo directorio de Anglo American aprobará el proyecto de Quellaveco.