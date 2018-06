¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

14 de junio del 1993, hace 25 años

PRORROGAN POR 120 DIAS EXONERACIONES EN SELVA

Seguirán vigentes las exoneraciones y aranceles preferenciales a importaciones colombianas en zona de selva.



14 de junio del 1998, hace 20 años

Valle Riestra afirma: “USUARIOS DEBEN PARTICIPAR EN ENTES REGULADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS”

De esta manera, el presidente del Consejo de Ministros discrepó con un proyecto aprobado por la Comisión de Energía del Congreso que descarta la inclusión de consumidores.



14 de junio del 2013, hace 15 años

BCR: SI NO ESPECULA, MEJOR DEJE LOS DÓLARES

Hay que acostumbrarse a una mayor volatilidad del tipo de cambio, advierte gerente general del BCR. Exportaciones caerían 4% este año. El Banco Central está más optimista que el MEF sobre el crecimiento de la economía en mayo. Espera una expansión de 6.5% El gerente general del BCR dijo que hay que asumir que el BCR no actuará como salvavidas frente a las fluctuaciones del dólar. Para la agencia Moody's, el intento de adquirir los activos de Repsol no ha afectado la inversión.