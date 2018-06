¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

06 de junio del 1998, hace 20 años

JORGE BACA AFIRMA QUE PRIORIZARA LA GENERACION DE EMPLEO

Flamante titular de Economía promete un manejo fino del gasto en etapa de reconstrucción. Reiteró que reducción de sobrecostos está en permanente evaluación.



06 de junio del 2003, hace 15 años

GOBIERNO REDUCIRA SUELDOS EN EL SECTOR PUBLICO

Gabinete evaluará la próxima semana propuesta del MEF, reveló primer vicepresidente. Toledo también disminuiría su remuneración. Ajuste se aplicaría a partir de los que ganan S/. 10 mil mensuales.



06 de junio del 2008, hace 10 años

DÓLAR ACELERA SU DESCENSO Y CAE A S/. 2.79

Mayor oferta del billete verde presiona a la baja su cotización. Bancos proyectan que el tipo de cambio bordearía los S/. 2.72 a mediados de junio. El mercado cambiario sigue volátil y tras la recuperación de la cotización del dólar a finales de mayo cuando llegó a S/. 2.86, ahora registra un comportamiento contrario. Las empresas han comenzado a adelantar la venta de sus dólares para cumplir con sus obligaciones tributarias de julio.



06 de junio del 2013, hace 05 años

BCR EVITARÁ QUE CRÉDITOS BANCARIOS SE VUELVAN CAROS

Banco Central preparado para cuando EE.UU. retire programa de estímulo. En mayo volvieron a caer las expectativas empresariales. Los mercados anticipan que la Reserva Federal de EE.UU. se apresta a dejar de lado el estímulo monetario. Por eso, el BCR está listo para que no se eleve el costo de los créditos en el Perú. Entre las medidas que se contemplan, está la reducción de los encajes bancarios y la compra de bonos del Tesoro. El instituto emisor solo venderá dólares si hubiera pánico en el mercado por subida del tipo de cambio.