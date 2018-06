¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

05 de junio del 1998, hace 20 años

PRODUCCION CAYO EN CERCA DE 3% EN ABRIL

Equipo económico confía que economía se recuperará a partir del próximo mes. Superávit fiscal en el primer semestre llegaría a 2.4 % del PBI.



05 de junio del 2003, hace 15 años

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FALLA A FAVOR DE CEDULA VIVA

Aceptó demanda de trabajadora para acceder a dicho beneficio y sentó precedente para nuevas acciones de amparo que podrían llegar a 506 mil. SUTEP pretende que todos los maestros tengan cédula viva.



05 de junio del 2008, hace 10 años

CONGRESO PRETENDE VOLVER PERMANENTE IMPUESTO VEHICULAR

La Comisión de Economía debatirá dictamen para que el impuesto deje de pagarse solo por tres años. En opinión de los congresistas, el impuesto al patrimonio vehicular es inequitativo porque solo se paga durante tres años. Por esa razón, la Comisión de Economía debatirá un dictamen para reformar la Ley de Tributación Municipal, a fin de que el tributo sea permanente, con el objetivo de financiar las inversiones de las comunas. Araper calificó de absurdo el argumento del dictamen, pues advirtió que esta medida afectará la renovación del parque automotor. Solo el 5% de vehículos paga ahora el impuesto.



05 de junio del 2013, hace 05 años

LOS DUEÑOS DE TERRENOS GANAN HASTA 30% MÁS AL ASOCIARSE CON INMOBILIARIAS

Propietarios de casonas ya no quieren vender, sino tener una plusvalía por un proyecto. Precios de viviendas para el segmento C caen en 6%. Los dueños de terrenos en distritos como San Isidro y Miraflores pueden recuperar sus inversiones en año y medio si se asocian en un proyecto con empresas constructoras. En julio, el fondo Mivivienda empezará a otorgar financiamiento para la adquisición de casas de segundo uso hasta por un monto de S/. 286,000.