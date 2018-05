¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

22 de mayo de 1998, hace 20 años

EURO AFECTARÍA AL 20% DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS

Devaluación en países europeos para unificar sus monedas otorgaría una mayor competitividad a sus productos frente a los de otros mercados.



22 de mayo del 2008, hace 10 años

LOS JÓVENES QUE LABOREN MÁS DE SEIS HORAS IRÁN A PLANILLA

Horario de prácticas preprofesionales no podrá extenderse más allá de su tope máximo. Prevén que empresas disminuirán uso de esta modalidad. El presidente Alan García había dicho que los jóvenes iban a ser libres, sobre todo aquellos que realizan prácticas preprofesionales, ya que consideraba que estos eran "explotados como esclavos". A partir de ahora los jóvenes que realicen sus prácticas preprofesionales no podrán realizar horas extras pues si eso sucediera el Gobierno ha dispuesto que sean considerados como trabajadores regulares de la empresa y, por tanto, incorporados en la planilla. Sin embargo, en el caso de los estudiantes de medicina que realicen su internado en los centros de salud estatales, la norma fija un horario máximo de 36 horas semanales, pero no establece la obligación de incluirlos en planilla.



22 de mayo del 2013, hace 5 años

VENTA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS SUBIÓ 11% POR DÍA DE LA MADRE

Se lograron más que duplicar las ventas de equipos de cómputo. En abril, los créditos vehiculares tocaron mayor nivel histórico. La próxima campaña comercial será la del Día del Padre y puede ser buena, sobre todo en la venta de televisores, estima GfK Consumer Choice. Los precios de los equipos de computación mostraron una fuerte rebaja.