¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

28 de abril de 1993, hace 25 años

Presidente Fujimori afirma: NO HAY NUEVAS CAUSALES PARA DESPIDOS LABORALES

Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo sólo ha concordado la legislación laboral existente.



28 de abril de 1998, hace 20 años

MEF Y BANCOS ANALIZAN CAMBIOS AL REGLAMENTO DE MIVIVIENDA

Presidente de Asbanc señaló que actual norma es burocrática, y anunció que presentarán una propuesta con modificaciones a la misma.



28 de abril del 2003, hace 15 años

Directores del BCR: PDTE. DEL BANCO CENTRAL NO DEBE RENUNCIAR

Afirman que sería un riesgo para el país, pero advierten que no debe haber amenaza de renuncia. Velarde sostiene que no hay discrepancias de fondo en directorio. Castro dice que no dimitirá de ninguna manera.



28 de abril del 2008, hace 10 años

SE VIENE MASIVA INSPECCIÓN LABORAL

Verificarán a nivel nacional si trabajadores están en planilla. También modificarían planillas electrónicas. Faltando poco para celebrar el Día del Trabajo, el ministro Mario Pasco afirmó que con la incorporación de un nuevo contingente de 104 inspectores, las fiscalizaciones laborales se incrementarán significativamente. Sobre las planillas electrónicas, sostuvo que seis meses es el periodo para evaluar el sistema, comentando que la Sunat no les está dando toda la información que su despacho requiere, para lo cual tendrán una reunión.