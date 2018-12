¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 23 de diciembre?

23 de Diciembre del 2013, hace 05 años

BCR ADVIERTE QUE CRÉDITOS EN DÓLARES SE ENCARECERÁN

El financiamiento de las inversiones se volverá más caro porque subirán las tasas de interés de largo plazo en moneda extranjera. El Banco Central seguirá aplicando una política monetaria con sesgo expansivo hasta que observe una recuperación de la demanda interna. También está dispuesto a soltar más liquidez para impulsar los créditos.



23 de Diciembre del 2008, hace 10 años

COMBUSTIBLES NO BAJARÁN DE UN SOLO PORRAZO

Pese a que el crudo ha caído 73% desde julio, el MEF pidió paciencia a la población y dijo que la rebaja se trasladará 'poco a poco'. Actualmente, precios de combustibles son 39% más altos que en el exterior. Gasolinas en EE.UU. son las más baratas en cinco años. El ministro de Economía sostuvo que no habrá una 'disminución brusca' de los precios de los combustibles, a pesar de la fuerte caída de la cotización internacional del crudo. Recordó que el Estado sacrificó muchos ingresos para que el precio no subiera cuando el petróleo estaba alto y que en su momento benefició a la población.

23 de Diciembre del 2003, hace 15 años

CONTROLARAN SUELDOS PAGADOS POR EMPRESAS A DUEÑOS Y FAMILIARES

MEF fijará límites a remuneraciones para evitar elusión de Impuesto a la Renta. Ventas de casas que realicen personas naturales serán gravadas con IR. Duplican límite para deducir gastos con boletas de venta.

23 de Diciembre de 1998, hace 20 años

CONGRESO ELIMINO BENEFICIOS A FUSIONES EMPRESARIALES

Pleno también modificó el Código Tributario, e introdujo cambios en las leyes del Impuesto General a las Ventas y el Régimen Único Simplificado.