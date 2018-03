¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

31 de marzo de 1993, hace 25 años

SE ELIMINARAN LIMITES A PROPIEDAD DE LA TIERRA

Titular de Agricultura enviará proyecto al CC, estableciendo además libre disposición de tierras de comunidades campesinas.



31 de marzo de 1998, hace 20 años

EL NIÑO NO TENDRIA IMPACTO EN LAS TARIFAS ELECTRICAS

Debido que se cuenta con una importante reserva energética, según secretario técnico de la Comisión de Tarifas Eléctricas.



31 de marzo del 2003, hace 15 años

EL 67% DE EMPRESARIOS PERCIBIO EN FEBRERO UNA MEJORIA

En tanto que el 62% señala que tuvo un aumento en la facturación durante enero, según encuesta de Cámara de Comercio de Lima. Sin embargo se modera optimismo de empresas y limeños



31 de marzo del 2008, hace 10 años

MAYORÍA DE EMPRESAS AÚN NO PLANEA SUBIR PRECIOS

Encuesta del BCR revela que se mantiene tendencia de diciembre y enero. La excepción está en los sectores de agro y construcción, en que sí se proyectan alzas. Mañana el INEI dará a conocer el resultado de la inflación de marzo; un último sondeo entre 11 consultoras y bancos arroja que podría ser menor al de febrero (0.91%). Pero no solo eso, el INEI también realizará una encuesta de precios diarios en los mercados mayoristas y minoristas de alimentos. El presidente del Banco Central de Reserva no descarta elevar otra vez la tasa de encaje o su tasa de interés, si la situación lo amerita.