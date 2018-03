¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

28 de marzo de 1998, hace 20 años

CONTRALORIA FISCALIZA ORGANISMOS DEL SISTEMA ELECTORAL

Tres grupos de trabajo del órgano de control vienen auditando los recursos utilizados por el Reniec, ONPE y JNE.



28 de marzo del 2003, hace 15 años

GOBIERNO PREVE QUE IMPACTO DE GUERRA SE SENTIRA DESDE JULIO

Ministro de Comercio Exterior señaló que de no ser por conflicto, exportaciones crecerían no menos de 20% este año. Afirmó que guerra no ha afectado negociación para acuerdo comercial con EE.UU.



28 de marzo del 2008, hace 10 años

DÓLAR ACELERA CAÍDA Y YA TOCA NIVEL DE S/. 2.74

Tipo de cambio ha disminuido 8.3% en lo que va del año. Los bancos cada vez ven a los dólares como una "papa caliente" que nadie quiere tener en las manos. Los gerentes de tesorería de los principales bancos consideran que se ha internalizado la idea de que la cotización de la divisa americana ahora flota con más libertad. Mientras tanto, la dolarización continúa a la baja.