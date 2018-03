¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

21 de marzo de 1998, hace 20 años

Presidente del Congreso afirma: “EE.UU. NO TIENE POR QUE ACTUAR COMO GENDARME DEL MUNDO”

Carlos Torres y Torres Lara replica declaraciones del embajador Dennis Jett y de funcionario de USIS sobre política interna del Perú



21 de marzo del 2003, hace 15 años

EXPORTACIONES PUEDEN CRECER SI GUERRA ES CORTA

En caso contrario se afectarán por disminución de la demanda mundial, señalan analistas. Adex y SNI con expectativas favorables. MEF mantiene su pronóstico de crecimiento en el año pese a conflicto



21 de marzo del 2013, hace 5 años

SBS NO CEDE PESE A PROTESTAS DE LOS AFILIADOS DE AFP

Mantiene el 31 de marzo como plazo final para elegir comisión. González Izquierdo dice que no es cierto que comisión mixta favorezca "a todos" como afirma el congresista Jaime Delgado. El presidente del Consejo de Ministros expresó su preocupación por la congestión de los afiliados en las oficinas de las AFP para tramitar su permanencia en la comisión por flujo, y dijo que está a la espera de un informe de la SBS para ver qué medidas se adoptan. En tanto, varios congresistas promueven que vaya al Parlamento el jefe de la SBS, Daniel Schydlowsky a fin que explique su negativa a extender el periodo en favor de los afiliados. Aquellos que opten por la comisión mixta seguirán pagándola aun en los periodos en que no trabajen, advirtió AFP Horizonte. El Banco Central de Reserva volvió a recomendar que se otorgue más plazo, al igual que Aspec.