¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

20 de marzo de 1998, hace 20 años

Por efectos de El Niño: REHABILITACION DEL SECTOR ELECTRICO COSTARIA US$ 200 MLLS.

El viceministro de Energía señaló que de este monto más del 60% será cubierto por los seguros. Anunció que se promulgará una norma legal que evitará aumento de tarifas eléctricas en el sur del país.





20 de marzo del 2013, hace 5 años

90% DE INSTITUTOS TÉCNICOS NO TIENE BUENA CALIDAD

Solo ofrecen a los jóvenes la posibilidad de obtener un cartón, pero no se enlazan con demanda laboral. Dejarán de funcionar los institutos que no cumplan con las exigencias de calidad. A la fecha, son pocos los institutos técnicos del país que tienen acreditación de su currículo, dijo el viceministro de Gestión Institucional, Fernando Bolaños. Cuestionó que se ofrezcan carreras como corte y confección, que brindan empleos poco remunerados o terminan en autoempleo. El próximo mes se conocerá la demanda en la mediana y gran empresa.