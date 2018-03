¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

18 de marzo de 1993, hace 25 años

EL IMPUESTO MINIMO A LA RENTA NO SERA MODIFICADO

Jefe de la SUNAT, Sandro Fuentes, también manifestó que renunciará si se concede amnistía tributaria.



18 de marzo de 1998, hace 20 años

CAIDA DE EXPORTACIONES HABRIA LLEGADO A 20% HASTA FEBRERO

Prompex y BCR evaluaron ayer evolución de los principales productos de venta al exterior con los gremios empresariales. Crearán comisión consultiva para promover sector exportador.



18 de marzo del 2003, hace 15 años

Ministro de Economía: INFLACION SERIA 0.6% EN MARZO POR ALZA DE COMBUSTIBLES

Silva Ruete señaló que impacto apenas es de 0.2 puntos porcentuales. Afirmó que seríamos un "país de tontos" si se acepta aumento de precios de especuladores. Ayer cayó cotización del petróleo



18 de marzo del 2008, hace 10 años

SE ENCARECE COSTO DE LOS CRÉDITOS DE CONSUMO EN VERANO

La tasa de los préstamos en soles ha subido en casi seis puntos porcentuales, alcanzando 40.2%. En los últimos años, las tasas de interés para los créditos personales registraron una tendencia a la baja, pero este comportamiento ha empezado a revertirse. El gerente de Estudios Económicos del BCR sostiene que el aumento respondería más al mayor riesgo de los clientes, a los cuales se aboca ahora la banca, que al incremento del encaje. Efectivamente, para los bancos el incremento está asociado al riesgo que significa prestar a niveles socioeconómicos que antes no eran atendidos.