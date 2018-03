¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

07 de marzo de 1998, hace 20 años

TUDELA NO DESCARTA CANDIDATURA EN ELECCIONES PRESIDENCIALES

Ex canciller afirmó en Washington que “por el momento no quiere ser Presidente”



07 de marzo del 2003, hace 15 años

SECTOR INDUSTRIAL CONTINÚO CRECIENDO EN FEBRERO

Creció 5.2% logrando una cifra positiva por undécimo mes consecutivo. Resultado fue impulsado por el ATPDEA, según el ministro Iriarte



07 de marzo del 2008, hace 10 años

YA NO SE EXPANDIRÍA MÁS EL GASTO FISCAL

Se evalúa elevar el superávit fiscal a 2% del PBI. Gobierno busca frenar expectativas inflacionarias. El equipo económico ha decidido tomar cartas en el asunto ante el repunte de la inflación. Las medidas que se evalúan están centradas en evitar que se genere un aumento de las expectativas inflacionarias. Con ese objetivo se planea no aprobar nuevos créditos suplementarios, lo que estará acompañado de la reducción del ISC a los combustibles, algunos recortes de gasto y una rebaja arancelaria.



07 de marzo del 2013, hace 5 años

MICROEMPRESARIOS TENDRÁN SEGURO MÉDICO GRATUITO

Se aplicará a los que se inscriban en el Régimen Único Simplificado del Impuesto a la Renta. Actualmente los trabajadores de las mypes acceden al Seguro Integral de Salud (SIS), que no es totalmente gratuito sino subsidiado. Sin embargo, la ministra de Salud anunció que la reforma que se trabaja en el Ejecutivo busca extender el beneficio.